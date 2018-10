Badische Zeitung: Merkel und der Syrien-Gipfel: Plötzlich eine Hauptrolle / Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - Die um ihren Einfluss in Syrien besorgte Türkeiwill einen Einmarsch der mit Russland verbündeten syrischenRegierungstruppen in die letzte Rebellenhochburg Idlib verhindern.Moskau fordert dafür einen Preis, den nur die Europäer zahlen können:Wiederaufbauhilfen für das von Staatschef Assad und Putins Luftwaffezerbombte Land. Was aber wollen, was können Merkel und Macronerreichen? Realistisches Ziel kann nur sein, den Sturm auf das mitBinnenflüchtlingen überfüllte Idlib und eine weitere humanitäreKatastrophe zu verhindern. Geld für Damaskus aber kann es nur geben,wenn Assad den Weg für echte Versöhnung freimacht.http://mehr.bz/khs243gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell