Badische Zeitung: #MeinSmartphone und ich: Heute mal im Flugmodus / Serienabschluss von Michael Neubauer

Finanztrends Video zu



mehr >

Freiburg (ots) - Viele Menschen beklagen die Reizüberflutungdurch Smartphone und Tablet, den Stress durch die ständigeErreichbarkeit, die Masse an Nachrichten. Längst ist von DigitalDetox die Rede, so heißt die selbst auferlegte Internet- undSmartphone-Abstinenz. Es gibt bereits Detox-Seminare für diejenigen,die spüren wollen, wie sich das Leben ohne Smartphone anfühlt. ZumAbschluss der 13-teiligen Serie "Mein Smartphone und ich" gibt dieBadische Zeitung in der Wochenendausgabe Tipps für eine digitalePause. http://mehr.bz/bof8470 (BZ Plus)Die ganze Serie ist unter http://mehr.bz/mein-handy zu findenPressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell