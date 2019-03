Badische Zeitung: #MeinSmartphone - Gefahr oder Chance: Sollten schon Kleinkinder mit dem Handy spielen? Tracking-Apps können Eltern-Kind-Beziehung zerstören / Von Lisa Böttinger und Michael Neubauer

Finanztrends Video zu



mehr >

Freiburg (ots) - Schon Kleinkinder verbringen Studien zufolgetäglich Zeit am Bildschirm. Experten streiten sich über die Chancenund Gefahren dieser Entwicklung - dabei sind vor allem die Elterngefragt. Allerdings schätzen viele schon ihren eigenen Medienkonsumfalsch ein - sie hängen selbst am Handy. http://mehr.bz/bof8455 (BZPlus)Manche Eltern nutzen Spionage- und Tracking-Apps, um zu wissen, woihre Kinder sind oder was sie mit dem Handy machen. Pädagogen undMedienexperten sehen diese Apps sehr kritisch. Die Folgen für dieEltern-Kind-Beziehung können schwerwiegend sein.http://mehr.bz/bof8456 (BZ Plus)Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell