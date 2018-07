Badische Zeitung: Mehr sichere Herkunftsländer sind einen Versuch wert / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Richtig ist, dass gerade in NordafrikaMinderheiten vor Verfolgung nicht sicher sein können. Aber richtigist auch, dass nur extrem wenige Flüchtlinge aus dieser Region inihren Asylverfahren diese Gründe geltend machen können; sonst wärendie Anerkennungsquoten höher. Und so oder so wird jeder Fall weitereinzeln geprüft. Das bedeutet: Der Regierungsplan ist einen Versuchwert. Wenn er zur Steuerung beiträgt und den Bürgern nebenbei malwieder das Gefühl vermittelt, dass regiert wird, spricht wenigdagegen. Winfried Kretschmann hat dies erkannt, andere Grüne haben esnicht. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass der Ministerpräsidentden Weg für eine pragmatische Linie im Bundesrat ebnet.http://mehr.bz/5s5vu9dPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell