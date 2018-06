Badische Zeitung: Löw streicht Petersen: Nicht schlüssig / Kommentar von René Kübler

Freiburg (ots) - Entscheidung von Joachim Löw, Nils Petersen nundoch nicht mit zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu nehmen,kommt nicht völlig überraschend. Dass einer, der bis vor kurzemüberhaupt keine Rolle in der Nationalmannschaft gespielt hat, zu denStreichkandidaten zählen kann, war von Beginn an klar. Auch solltendie lobenden Worte des Bundestrainers in Richtung Petersen nichtüberinterpretiert werden. Dass Löw sich nur im Ansatz negativ übereinen seiner Akteure äußert, kommt so gut wie nie vor.http://mehr.bz/khs126ePressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell