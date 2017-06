Badische Zeitung: Die Linke auf dem Parteitag / Aufgestellt für die Opposition Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Sahra Wagenknecht etwa, immerhin Fraktionschefinund Co-Spitzenkandidatin der Linken, will lieber "gute Oppositionals schlechte Regierungsarbeit". Wie es aussieht, erfüllt ihr diePartei diesen Wunsch, indem sie ein Wahlprogramm verabschiedet, dasauch noch die letzten rot-rot-grünen Blütenträume verwelken lässt. Sowill die Linke Rentner und Hartz-IV-Empfänger über alle Maßebeglücken und dafür in der Steuerpolitik derart umverteilen, dassnicht nur Reiche abkassiert würden, sondern auch weite Teile derMittelschicht bluten müssten. Das ist so ungerecht wieleistungsfeindlich. http://mehr.bz/khs132aPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.forum@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell