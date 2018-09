Badische Zeitung: Die Lage am Arbeitsmarkt: Was heißt da prekäre Jobs? / Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Freiburg (ots) - Wie passt das zusammen? Laut Selbstauskunft sind89 Prozent der hiesigen Arbeitnehmer zufrieden mit den Bedingungenim Job. Gleichzeitig steckten vier Millionen Erwerbstätige "ohnePerspektive" in prekärer Beschäftigung fest, sagt diegewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Es spricht einiges dafür,dass diese Forscher an der Lebenswirklichkeit zumindest zahlreicherMenschen vorbeidefinieren, was prekär ist. http://mehr.bz/khs222gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell