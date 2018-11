Badische Zeitung: Kinderlose und die Rente: Nicht durchdacht / Kommentar von Bernhard Walker

Freiburg (ots) - Das Steuersystem ist für diese Unterstützung derrichtige Ort, keineswegs aber die Rentenkasse - also die Kasse, indie Politiker, Beamte, viele Selbständige und Freiberufler keinenCent einzahlen. Zutreffend verweist der Gesundheitsminister darauf,dass Kinderlose schon heute höhere Beiträge zur Pflegeversicherungzahlen. Allerdings hat eine Analyse der verschiedenen Leistungen fürFamilien gezeigt, dass nichts den Familien weniger hilft als derObolus Kinderloser zum Pflegesystem. Warum also bei der Rentenkassewiederholen, was Familien schon bei der Pflegeversicherung nichthilft? http://mehr.bz/khs260gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell