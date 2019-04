Badische Zeitung: Kein Glück für Israel / Kommentar von Annemarie Rösch

Freiburg (ots) - In vielen demokratischen Ländern bedeutetenKorruptionsermittlungen gegen den Premierminister das Ende seinerRegierung. Nicht so in Israel, wo die Wähler Benjamin NetanjahusLikud-Partei erneut an die Spitze gewählt haben. Das zeigt, dassheute nicht demokratische Tugenden über Sieg oder Niederlage inIsrael entscheiden. Es ist vor allem die Haltung zumisraelisch-palästinensischen Konflikt. Während Wahlverlierer BennyGantz mit den Palästinensern über einen Frieden reden wollte,versprach Netanjahu, er wolle ganze jüdische Siedlungsblöcke in denbesetzten palästinensischen Gebieten Israel einverleiben. Das dürftenviele Siedler mit Freude gehört haben. [...] http://mehr.bz/pyy (BZPlus)Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell