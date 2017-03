Badische Zeitung: Kein AKP-Wahlkampf mehr: Zeichen der Deeskalation / Kommentar von Annemarie Rösch

Freiburg (ots) - [...] Zwar ist es nicht die AKP selbst, die diesverkündet, sondern die Union der europäisch-türkischen Demokraten(UETD). Da diese aber als Lobbyorganisation der AKP gilt, kann mandavon ausgehen, dass sie in Abstimmung mit der obersten Stellehandelt. So kann die türkische Regierung eine Deeskalationeinleiten, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Und Deeskalation hat Ankarabitter nötig. Denn so sehr Erdogan vor seinen Wählern den starkenMann gibt, um seine Verfassungsreform durchzusetzen, er bleibt aufEuropa - und vor allem auf Deutschland - angewiesen. Deutschland istder wichtigste Handelspartner der Türkei. Sollten sich Investorenzurückziehen, ginge es mit der Wirtschaft weiter bergab. Dann würdenErdogans Unterstützer ihm irgendwann nicht mehr zugute halten, waszweifellos sein Verdienst ist: Den unterprivilegierten Türken zugewissem Wohlstand verholfen zu haben. http://mehr.bz/5ksk4Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.forum@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell