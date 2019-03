Badische Zeitung: Kampf um Glyphosat: Alternativen gesucht / Kommentar von Jörg Buteweg

Finanztrends Video zu



Freiburg (ots) - Das eigentliche Problem bei Glyphosat sind abernicht Kursverluste von Bayer und auch nicht Krebserkrankungen - soschrecklich sie für die Betroffenen sind -, sondern die Wirkung desPflanzengifts in der Natur. Die ist nämlich verheerend. Glyphosattötet konsequent alles Pflanzliche, was mit dem Mittel besprüht wird.Deswegen ist es bei Landwirten ja so beliebt, es erleichtert dieArbeit enorm. Der Preis ist aber entschieden zu hoch. Deswegen ist eshöchste Zeit, die Zulassung des Mittels aufzuheben undumweltverträglichere Alternativen einzusetzen.