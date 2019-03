Badische Zeitung: Jens Spahns Flucht nach vorn / Kommentar von Bernhard Walker

Finanztrends Video zu



mehr >

Freiburg (ots) - [...] Wenn in der Krankenversorgung etwasschiefläuft, wenden sich die Bürger an die Politiker - auch wenndafür die Ärzteverbände, die Kassen oder wer auch immerverantwortlich ist. Aus dieser für Politiker misslichen Lage trittCDU-Minister Jens Spahn die Flucht nach vorn an. Er macht denniedergelassenen Medizinern Vorgaben, damit es mehr Termine in denSprechstunden gibt. Um den Ärger der Ärzte zu dämpfen, setzt dieschwarz-rote Koalition zugleich durch, dass die Honorare derKassenärzte steigen. Doch dieses Plus ändert nichts an dereigentlichen Lücke. War es früher üblich, dass ein Arzt in seinerEinzelpraxis Selbstausbeutung mit einer 60-Stunden-Woche betrieb,arbeiten heute viele im ambulanten Sektor als Angestellte und inTeilzeit. Damit wird es schwerer, den Bedarf an ärztlicher Leistungzu decken. Spahn handelt also recht kühn." [...] http://mehr.bz/npeh(BZ Plus)Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell