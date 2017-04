Badische Zeitung: Immer mehr Pendler - Verschenkte Lebenszeit / Tagesspiegel von Dominik Bloedner

Freiburg (ots) - Dass so viele pendeln müssen, liegt auch daran,dass es in Ballungszentren an für Normalverdiener erschwinglichemWohnraum mangelt. Auch hier sind mehr als nur politischeLippenbekenntnisse vonnöten. Allein: Mehr Wohnungen reichen wohlnicht aus, das Pendeln wird zunehmen. Und damit die Menschen nichtüber Gebühr ihre Gesundheit ruinieren und ihre Lebenszeit im Stauoder überfüllten Bahnen verschenken, wären zumindest mehr Förderungvon Homeoffice oder ein besserer Personennahverkehr angebracht.http://mehr.bz/bof8019Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.forum@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell