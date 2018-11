Badische Zeitung: Hans-Georg Maaßen: Abgang eines Unbelehrbaren / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Man darf annehmen, dass Maaßens Dienstherr diePositionierung seines Untergebenen bekannt war. Deshalb verblüfftumso mehr, dass Horst Seehofer so lange an Maaßen festhielt. Offenbarwar die Personalie eine Waffe im Streit mit Angela Merkel. Dass auchdie SPD ins Treffen geriet, nahm Seehofer in Kauf. Inzwischen hatsich die Waffe gegen den CSU-Mann selbst gerichtet. Merkels Machtschwindet, die Koalition wankt wie nie. Jede weitere Erschütterungdürfte ihr Ende bedeuten - auch das des Politikers Seehofer. Da kannein Unbelehrbarer nicht mehr auf Ministerrückhalt rechnen.http://mehr.bz/khs256gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell