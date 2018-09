Badische Zeitung: Halbzeit zwischen den Landtagswahlen: Die Kunst, ein Patt zu verwalten Leitartikel von Stefan Hupka

Freiburg (ots) - Aber wo bleibt das gemeinsame Projekt, die Visionfür das Baden-Württemberg der Zukunft (und jetzt bitte nichtDigitalisierung rufen)? Mit so einem Anspruch, wie ihn rot-grüne oderschwarz-gelbe Koalitionen gern in Präambeln schreiben, wären diesebeiden Parteien überfordert. Sie teilen sich die Macht nicht ausSympathie oder weltanschaulicher Nähe, sondern weil "der Wähler" esso wollte, dazu mit einer Art Nichtangriffspakt: Komm du meinenKernthemen und Ressorts nicht ins Gehege, dann respektiere ich deine.In Hessen funktioniert das schon seit 2013, und auch in Bayern, dasin vier Wochen wählt, schaut man angesichts der Umfragen bereits mitverstohlenem Interesse nach Stuttgart. http://mehr.bz/khs219lPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell