Badische Zeitung: Gute-Kita-Gesetz: Giffeys Gesellenstück / Kommentar von Bernhard Walkler

Freiburg (ots) - Okay, der Name ist ein bisschen kitschig. Aberdafür kann sich der Inhalt des "Gute-Kita-Gesetzes" von FranziskaGiffey sehen lassen. Damit legt die Familienministerin, die auchsonst mit Bürgernähe und Vernunft punktet, ein gelungenesGesellenstück ab. Für die Kita-Förderung hat die Sozialdemokratinzusätzlich zwei Milliarden Euro herausgeholt. Deshalb ist esseltsam, wenn nun von den Grünen und anderen die Klage laut wird,dass Berlin zu kurzatmig und ungenau handele. Nur zur Erinnerung: DieKitas sind originär Aufgabe der Länder, an der sich der Bund mitgutem Grund finanziell beteiligt - die er allerdings nicht ganzübernehmen kann. http://mehr.bz/khs218gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell