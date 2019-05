Badische Zeitung: Das Grundgesetz und das Verfassungsgericht: Mehr Schutz für Karlsruhe / Leitartikel von Christian Rath

Freiburg (ots) - Sollten Gegner der freiheitlichen Ordnung inDeutschland einmal die Wahlen gewinnen, würden sie wohl nicht dasGrundgesetz ändern, sondern versuchen, das Verfassungsgericht zuübernehmen. Nach den derzeitigen Regeln wäre das in Deutschlandzwar nicht so einfach. Verfassungsrichter werden in Bundestag oderBundesrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt. Allerdings sind dieRegeln der Verfassungsrichter-Wahl leicht zu ändern, denn sie stehennicht im Grundgesetz. Die FDP hat nun vorgeschlagen, die Regeln zurWahl der Verfassungsrichter im Grundgesetz zu verankern. Dann könntenauch diese Regeln nur noch mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit geändertwerden. Zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes wäre eine solche Reformsicher sinnvoller als tausend Sonntagsreden. http://mehr.bz/khs119sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell