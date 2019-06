Badische Zeitung: Golf von Oman: Angriffe heizen Kriegsgefahr an / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Die Angriffe könnten eine verzweifelte Warnungaus Teheran sein: Bis hierhin und nicht weiter! Aber käme die inWashington an? Der US-Präsident hat schon so viele Linien derVernunft hinter sich gelassen, dass man ihm sogar zutraut, selbsteinen Krieg am Golf zu provozieren. Zurückhaltung und der Verzichtauf voreilige Schlüsse sind da umso mehr das Gebot der Stunde.http://mehr.bz/khs136sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell