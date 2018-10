Badische Zeitung: Gnadenfrist für Berlin Kommentar von Dietmar Ostermann http://mehr.bz/k3cvvg

Freiburg (ots) - Die "Badische Zeitung" aus Freiburg schreibt zurHessen-Wahl: "Im Bund könnte das hessische Wahlergebnis dazu führen,dass die Regierung von Kanzlerin Angela Merkel eine Gnadenfristerhält. SPD-Chefin Andrea Nahles hat bereits die Parole ausgegeben,erst zur Halbzeit der Legislaturperiode über einen Verbleib in derungeliebten Regierung zu entscheiden. Das stößt zwar in der Parteiauf immer größeren Widerstand. Und es ist gut möglich, dass Nahlesder Laden um die Ohren fliegt. Aber auch jene in der SPD, die lieberheute als morgen die Koalition platzen lassen wollen, müssen mitBlick auf die Umfragen eine Neuwahl fürchten. In der CDU stehtderweil der Kanzlerin im Dezember die Stunde der Wahrheit bevor. Aufdem Bundesparteitag wird sich entscheiden, ob sie Parteichefinbleiben kann. Ihre Kritiker dürften das historisch schlechteWahlergebnis in Hessen als weiteres Argument verstehen, dass sichetwas ändern muss."Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell