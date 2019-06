Badische Zeitung: G-20-Treffen: Speed-Dating in Osaka / Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - Der Multilateralismus, stets mühsam und seltenzufriedenstellend im Ergebnis, steckt in einer dramatischen Krise.Der Starke sucht den Vorteil in der Konfrontation. Da ist esrichtig, wenn nun auch die Europäer beim G-20-Treffen nicht mehr eineAbschlusserklärung um jeden Preis unterschreiben wollen. Sie solltenes am Ende auch nicht tun, wenn darin auf Druck der USA und einigeranderer Staaten frühere Klimabeschlüsse aufgeweicht und zurückgerolltwerden. Lieber kein Papier als eines, das nur Schaden anrichtet.http://mehr.bz/khs148sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell