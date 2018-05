Badische Zeitung: Fußball-WM 2006 und die Folgen: Ein Problem der Strukturen / Kommentar von Georg Gulde

Freiburg (ots) - Es sieht so aus, als ob der DFB die Affäre, inderen Mittelpunkt die einstige Fußball-Lichtgestalt Franz Beckenbauerstand, mit Tricks möglichst geräuschlos aus der Welt schaffenwollte. Das ist schief gegangen. Ganz gleich, ob die Sportfunktionärenun verurteilt oder freigesprochen werden: Die Struktureninternationaler Sportverbände sind immer noch so, dass sie geradezueinladen zu unsauberen Machenschaften. So wäre es fast ein Wunder,wenn am 24. September alles mit rechten Dingen zuginge, wenn sich dieSpitze der Europäischen Fußball-Union zwischen Deutschland und derTürkei als Ausrichter der Europameisterschaft 2024 entscheidet.http://mehr.bz/khs117gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell