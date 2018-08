Badische Zeitung: Fremdenfeindliche Krawalle in Chemnitz: Eine Prüfung für den Rechtsstaat / Leitartikel von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - Wird ein Rechtsstaat auf diese Weise geprüft,dann muss er unmittelbar und entschieden Stärke zeigen. Das aber hater auch am Montag in Chemnitz nicht getan, als wieder zu wenigePolizisten zu vielen Krawallmachern gegenüberstanden. Die wolltenzeigen, "wer in der Stadt das Sagen hat". Bis Dienstag konnten siedas für sich reklamieren - ein fatales Signal der Schwäche desStaates, weit über Sachsen hinaus. http://mehr.bz/khs199lPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell