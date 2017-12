Badische Zeitung: Freiburger Terrorverdächtiger / Die Gefahr ist real Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Der Fall des Dasbar W. zeigt ... wie gegenwärtigdie Gefahr des islamistischen Terrors ist. Der Sohn irakischer Elternkam in Freiburg zur Welt, hier geriet er wohl auch in den Bannfanatischer Salafisten. Was, wenn die Ermittler irgendwann aufgrundanderer dringender Fälle und Personalnot entschieden hätten, dieÜberwachung gerade dieses Gefährders vorübergehend zu lockern? DieKonsequenzen möchte man sich kaum ausdenken, und die Debatte um einvermeintlich weiteres Versagen der Sicherheitskräfte wäre dabei nochdas geringste Problem. Klar ist: Die Zahl der Gefährder inDeutschland ist hoch und dürfte angesichts der prekären Lage des ISin Syrien weiter steigen. Zu ihrer aufwendigen Überwachung gibt eskeine Alternative. Das aber heißt: Wenn Ermittlungsbehörden mehrPersonal und bessere Ausstattung verlangen, sollte das nichtreflexartig als Kriegsgeschrei von Scharfmachern abgetan werden.http://mehr.bz/khs295aPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell