Badische Zeitung: Europa und die neue Regierung in Rom: Italien endlich entgegenkommen / Leitartikel von Karl-Heinz Fesenmeier

Freiburg (ots) - Dass Salvini bisher so großen Zulauf hatte, lagauch an Brüssel und Berlin. Es wird Zeit, Italien in derFlüchtlingspolitik endlich entgegenzukommen. Die Dublin-Regeln fürMigration sind schließlich in einer Zeit entstanden, als Deutschlanddie längste EU-Außengrenze hatte und es Migrationsdruck praktischnur aus Osteuropa gab. Heute herrscht eine völlig andere Situation.Ob die neue italienische Regierung eine Chance hat, Salvini auf Dauerzu verhindern, liegt also auch an der EU und dem EinflussDeutschlands, etwa auf die sich sperrenden osteuropäischenEU-Staaten. Spielräume für eine Lösung sind vorhanden. Mit echtenZugeständnissen in der Migrationspolitik könnte man Italienvielleicht auch von einer halsbrecherischen Haushaltspolitikabhalten. Das käme allen entgegen - diesseits und jenseits der Alpen.http://mehr.bz/khs206sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell