Badische Zeitung: Doping im russischen Sport: Betrügern lohnt sich doch / Kommentar von Andreas Strepenick

Freiburg (ots) - Die Entscheidung der Wada ist streng in der Wortwahl, aberlax in der Sache. Sie öffnet sowohl IOC-Präsident Thomas Bach als auchRusslands Präsident Wladimir Putin die altbewährten Schlupflöcher. Wie inPyeongchang 2018 werden die Russinnen und Russen auch in Tokio 2020 und Peking2022 einfach "Neutrale Athleten" heißen. Statt das System des Betrugs konsequentzu sanktionieren, wird Thomas Bach wieder von den vielen angeblich sauberen undunschuldigen Sportlern sprechen, deren Rechte es zu schützen gelte.http://mehr.bz/khs286sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4463500OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell