Badische Zeitung: Deutsch-türkisches Verhältnis: Erdogan am längeren Hebel / Kommentar von Thorsten Knuf

Freiburg (ots) - Das Vorgehen der türkischen Seite ist in jeder Hinsichtskandalös. Der türkische Staat verfolgt seine Gegner und nimmt dafür einenerneuten Konflikt mit einem seiner wichtigsten Nato-Partner in Kauf. DasVerhältnis zwischen Ankara und Berlin ist ohnehin strapaziert, unter anderemwegen der türkischen Militärinvasion in Nordsyrien und dem Umstand, dass vieleDeutsche in der Türkei in Haft sitzen. Das politische Problem besteht darin,dass Deutschland machtlos ist und die Türkei das weiß. Seit dem Flüchtlingsdealvon 2016 mit der EU sitzt die Regierung von Präsident Erdogan am längeren Hebel.Maas kann mit der Faust auf den Tisch hauen - viel mehr aber nicht.http://mehr.bz/khs272s