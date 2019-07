Badische Zeitung: Bundeswehr nach Syrien?: Sorry, Herr Präsident / Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - Deutsche Soldaten ins syrische Kriegsgebiet? DieAntwort auf die gewiss nicht zufällig öffentlich lancierteUS-Forderung sollte leichtfallen. Sorry, die Bundeswehr wird nichtmit Einheiten am Boden nach Syrien ausrücken. Zwar ist die Anfrageaus Washington verständlich. Denn die Bundesregierung einschließlichdes SPD-Außenministers hat stets die Bedeutung des Anti-IS-Einsatzesbetont, sich aber bislang militärisch nur eher symbolisch beteiligt.Doch es gibt keinen Grund, sich jetzt tiefer in einen Einsatz zuverstricken, der völkerrechtlich heikel ist und unkalkulierbareRisiken birgt. http://mehr.bz/khs155sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell