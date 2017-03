Badische Zeitung: Bundespräsident Steinmeier: Angemessen unprätentiös / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - [...] Vieles von dem, was Steinmeier sagte,klingt banal. Aber das macht es nicht weniger richtig und wichtig."Den Blick vom Smartphone heben und ins wirkliche Leben schauen" -wäre das nicht ein wunderbares Motto für eine Gesellschaft, die vorlauter Echokammern im Internet zuweilen die Realität nicht mehrwahrnimmt? Steinmeier hat klar gemacht, dass er kein abgehobenerBundespräsident sein will, sondern einer, der sich einmischt undunbequem ist . Das ist Gauck-Tradition, aber vielleicht auchSteinmeier pur. Gut so. http://mehr.bz/ihuPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.forum@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell