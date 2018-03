Badische Zeitung: Botschaft verstanden: Die Lehren aus dem Fall Alessio / Kommentar von Wulf Rüskamp

Freiburg (ots) - Das Landratsamt des KreisesBreisgau-Hochschwarzwald meint es ernst. Was jetzt im dortigenJugendamt alles verändert wird, belegt, dass man die Botschaft ausdem Todesfall Alessio vor drei Jahren verstanden hat. Und dass manvon den damaligen Verteidigungsreden fürs eigene Haus nicht mehrunbedingt viel wissen will. Es ist eine gründliche Reform, die demKinder- und Jugendschutz in diesem Landkreis zugutekommen wird.[...] http://mehr.bz/dqmgPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell