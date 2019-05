Badische Zeitung: Bahnlinie Freiburg-Colmar: Verlässlich geht anders / Kommentar von Franz Schmider

Freiburg (ots) - Es ist gerade vier Monate her, da ließen sich derfranzösische Staatspräsident und die deutsche Bundeskanzlerin fürihren Aachener Vertrag feiern (...). Wenn's aber ans Zahlen geht,sollen andere ran, in diesem Fall das Land. Egal ob hier dasCSU-geführte Verkehrsministerium Obstruktion gegen die Kanzlerinbetreibt oder ob es darum geht, dem Kollegen von den Grünen inStuttgart in die Suppe zu spucken: Es brüskiert vor allem dieMenschen, die an Lösungen interessiert sind, die konkrete Hoffnungenan das Projekt knüpfen, die Grenzen überwinden wollen. Eine ganzeRegion wird vor den Kopf gestoßen, die gute Nachbarschaft und dieVerlässlichkeit infrage gestellt. So kann weder Europa gelingen nochkann auch eine parlamentarische Demokratie funktionieren.http://mehr.bz/khs114sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell