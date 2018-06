Badische Zeitung: Das Aus bei der WM: Gewaltiger Rückschritt / Kommentar von René Kübler

Freiburg (ots) - Joachim Löw hatte zu sehr in seine Fähigkeitenvertraut, die Mängel unmittelbar vor dem Turnier beheben zu können.Eine fatale Fehleinschätzung. Letztlich versuchte er nur noch, sie zukaschieren. Der Trainer nutzte seine personellen Alternativenkomplett aus. Das war kein gutes Zeichen. Der Verdacht, dass diesesTeam grundlegende Probleme mit nach Russland geschleppt habe,bestätigte sich. Der Fall Erdogan hat zusätzlich belastet, Özil undGündogan waren jedenfalls keine Hilfe. Zu viele Leistungsträgerpräsentierten sich in verheerender Form. (...) Dem eigenen Anspruch,ein Visionär zu sein, wurde Löw nicht gerecht. Die Bilanz seinerBundestrainer-Karriere spricht dennoch für ihn. Einen Ausreißersollte man ihm zugestehen. Vorausgesetzt, er kann das bieten, was ereinmal gesagt hat: "Wir müssen uns immer wieder neu erfinden."http://mehr.bz/khs146gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell