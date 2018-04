Badische Zeitung: Amokfahrt von Münster: Vorschnelle Urteile / tagesspiegel von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots) - Es ist schon richtig: Das Ausmaß halbgarerSpekulationen hielt sich im Vergleich zu anderen Ereignissen diesesMal in Grenzen. Das mag vor allem daran liegen, dass die Ermittleram Samstag schnell mit ersten Ergebnissen aufwarten konnten - unddie Polizei in Münster diese von Anfang an transparent kommunizierthat. Was aber, wenn es dieses Land tatsächlich einmal mit einerunklaren Bedrohungslage zu tun bekommt, einer, die womöglichmehrere Tage andauert? Greift dann Verunsicherung um sich, befeuertaus den sozialen Netzwerken? Überwiegt dann die Aussicht aufpolitischen Profit die staatspolitische Verantwortung einzelnerAkteure? Politiker wie Beatrix von Storch von der AfD sollten sichdies fragen, ehe sie zur Tastatur greifen. http://mehr.bz/bof8318Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell