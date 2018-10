Badische Zeitung: Die AfD und die Schule: Diskussion muss sein / Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg (ots) - Zum Erlernen von Demokratie gehört es dabei auch,dass die Lehrkräfte nicht so tun müssen, als hätten sie keine eigeneMeinung. Was wären das auch für Vorbilder? Die AfD aber stellt dieLehrerschaft unter Verdacht, wenn sie eigens anbietet, vermeintlicheIndoktrination durch Lehrkräfte weiterzumelden. Damit dokumentiertsie ein Misstrauen in die Schulkultur. Und sie maßt sich eine Rollean, die einer politischen Partei nicht zukommt, sondern denSchulbehörden und Eltern. Allerdings kann ihr Vorgehen auchAusgangspunkt für neue fruchtbare Diskussionen.http://mehr.bz/khs234kPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell