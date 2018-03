Badische Zeitung: Äußerungen zum Islam: Seehofers Duftmarke / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Um sicher zu gehen, brachte Seehofer gleich nochOstern, Pfingsten und Weihnachten ins Spiel - als ob die hierlebenden Muslime erwarten würden, dass wir Deutsche "unserelandestypischen Traditionen und Gebräuche aufgeben". Natürlich weißSeehofer, dass das Unsinn ist, und natürlich umgab der CSU-Politikersein Geraune mit so viel integrationspolitischem Allerlei, dass ernun nicht als Islam-Gegner in der Ecke steht. Wie prompt allerdingsAngela Merkel reagierte, deutet darauf hin, dass der KanzlerinSeehofers Duftmarke stinkt. Zwei Tage ist die Koalition alt, undschon rappelt es in der Kiste. Auch das ist ein Signal. Kein gutes.http://mehr.bz/khs64ePressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell