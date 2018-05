Badische Zeitung: Abschiebungen und das Asylrecht: Falsche Debatte nach Ellwangen / Leitartikel von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - Die Hausaufgaben sind oft beschrieben: Es brauchtschnellere, aber gerichtsfeste Asylverfahren, dazu mehr undqualifizierte Sachbearbeiter beim Bundesamt für Migration undFlüchtlinge. Asylzentren können ein Weg sein, um Kompetenzen zubündeln und raschere Abschiebungen zu ermöglichen, sofern sie nichtzu bloßen Abschiebegefängnissen werden, in denen Integrationschancenbei denen verspielt werden, die am Ende bleiben dürfen. Doch selbstwenn alle Räder reibungslos ineinandergreifen, wird man nicht alleProbleme lösen können, zu komplex ist die Materie. AlarmistischesGerede vom Staatsversagen aber ist überzogen und schürt nur Ängste.Wer nach größerer Härte ruft, sollte konkret benennen, was genau ertun will. http://mehr.bz/khs102gPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell