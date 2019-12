Badische Zeitung: Abschiebungen nach Syrien sollten ein Tabu bleiben / Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots) - (...) Auch wenn sich die Sicherheitslage mancherorts gebesserthaben mag, noch immer ist das Sterben dort (in Syrien) nicht beendet. Noch immerverschwinden Rückkehrer in den Fängen des Regimes, noch immer wird systematischgefoltert. Am Ende bleiben Abschiebungen in Bürgerkriegsländer eine Frage vonHumanität und Menschenrechten. Wie es um die Werte einer Gesellschaft steht,lässt sich daran messen, wie sie mit denen umgeht, die diese Werte missachten.Zum Beispiel mit asylsuchenden Schwerverbrechern. Abschiebungen nach Syrien -derzeit sollte das ein Tabu bleiben. Schwerkriminelle Ausländer sind in denHänden der deutschen Justiz gut aufgehoben. http://mehr.bz/49h (BZ Plus)Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4460403OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell