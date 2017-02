Badische Zeitung: Abgeordneten-Pensionen / Fahrlässig und instinktlos Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - 2008 hatte der Landtag beschlossen, die Diäten umein Drittel zu erhöhen. Dafür sollte fortan jeder Abgeordnete selbstprivat für seine Rente einzahlen. Nun können die Parlamentarier sichdoch wieder für eine wohldotierte Pension entscheiden, an den stolzenDiäten aber wird nicht gerüttelt. Das Gesetz dazu wurde im Geheimenverfasst und im Eiltempo durch den Landtag gejagt - fahrlässigerkann man Vorurteile gegenüber Politikern kaum nähren. ... Ja, imSüdwesten selbst wird nicht gewählt, und Grausamkeiten, heißt es,begeht man am besten am Anfang einer Legislatur. Aber dieAbgeordneten im Südwesten haben auch eine Verantwortung für denParlamentarismus als Ganzem. Eben haben sie ihm einen Bärendiensterwiesen. http://mehr.bz/khs35aPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.forum@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell