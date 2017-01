Badische Neueste Nachrichten: Das richtige Signal FRANK HERRMANN

Karlsruhe (ots) - Das Militär wollte ein Exempel statuieren, unddass Obama am Ende seiner Amtszeit doch noch einschreitet, verdientAnerkennung. Er lässt nicht nur Gnade walten, sondern auch Augenmaß.Es ist das richtige Signal, zumal in einem Moment, in dem ihn einMann, der bislang jegliches Maß vermissen ließ, im Oval Officebeerbt.Pressekontakt:Badische Neueste NachrichtenKlaus GaßnerTelefon: +49 (0721) 789-0redaktion.leitung@bnn.deOriginal-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell