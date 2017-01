Badische Neueste Nachrichten: Überfällige Entscheidung - Kommentar von MARTIN FERBER

Karlsruhe (ots) - Patienten, die unter schweren chronischenSchmerzen leiden, profitieren von dem Gesetz. In der Tat war es nichteinzusehen, dass die ausschließliche Fixierung auf den Suchtcharaktervon Cannabis seinen Einsatz in der Medizin verhinderte. Für einenKrebspatienten im Endstadium ist die drohende Abhängigkeit kein Themamehr, seine Befreiung von den Schmerzen aber ein nicht zuüberschätzender Zugewinn an Lebensqualität.Pressekontakt:Badische Neueste NachrichtenKlaus GaßnerTelefon: +49 (0721) 789-0redaktion.leitung@bnn.deOriginal-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell