Badische Neueste Nachrichten: zu Neujahr Kommentar von Klaus Michael Baur

Deutschland bleibt Friedens-Pol, auch nach denschrecklichen Geschehnissen vom Breitscheidplatz. Dass sich diesesLand verändert, zeigt die Silvesternacht. Ein Polizei-Großaufgebotpatrouilliert in Köln und Berlin, um die Feierstunden friedlicherBürger zu sichern, Baden-Württemberg erlebt ebenso Sondereinsätze. ImWort Polizeipräsenz schwingt, über alle Parteigrenzen hinweg, wiederplötzlich ein ungeahnter Wohlklang mit. So steht der Glaube an einfriedliches Silvester im Mittelpunkt der Gedanken. Oder um es - zumReformationsjahr - mit Luther zu sagen: Der Glaube ist der Anfangaller guten Werke.