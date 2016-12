Badische Neueste Nachrichten: zu Kanzlerkandidatur Gabriel Kommentar von Udo Stark

Karlsruhe (ots) - Und sollte die Parteilinke Gabriel am Ende dochzustimmen, dann weiß man, was ihm blühen wird: Er würde von denlinken Genossen im Wahlkampf im Stich gelassen. Peer Steinbrück kannein Lied davon singen. Er wirkte 2013 als SPD-Kanzlerkandidat wie einFremdkörper in der eigenen Partei. Was soll Gabriel also tun?Eigentlich wäre er ein SPD-Kanzlerkandidat von altem Schrot und Korn,aber wenn er zu wenig Unterstützung aus den eigenen Reihen bekommt,kämpft er auf verlorenem Posten. Er wäre gut beraten, sich das nichtanzutun, zumal er gesundheitlich angeschlagen ist.Pressekontakt:Badische Neueste NachrichtenKlaus GaßnerTelefon: +49 (0721) 789-0redaktion.leitung@bnn.deOriginal-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell