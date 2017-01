Badische Neueste Nachrichten: Gründlichkeit hat Vorrang - Kommentar von MARTIN FERBER

Karlsruhe (ots) - Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich derVorschlag als reichlich unrealistisch und wenig hilfreich. DieLegislaturperiode ist praktisch beendet. Bis derUntersuchungsausschuss eingesetzt ist, sich konstituiert, denFragekatalog wie die Zeugenliste beschlossen hat und in der Lage ist,seine Arbeit aufzunehmen, ist März. Im April gibt es noch eineSitzungswoche, im Mai zwei, dann müsste schon die Zeugenvernehmungabgeschlossen und der Abschlussbericht geschrieben werden. Denn EndeJuni stellt das Parlament seine Arbeit ein - außer der Ausschusswürde auch noch in der gesamten Sommerpause arbeiten, was mit Blickauf den dann laufenden Wahlkampf eher unwahrscheinlich ist.Pressekontakt:Badische Neueste NachrichtenKlaus GaßnerTelefon: +49 (0721) 789-0redaktion.leitung@bnn.deOriginal-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell