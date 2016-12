Badische Neueste Nachrichten: Gefahr für den Rechtsstaat - Kommentar von MARTIN FERBER

Karlsruhe (ots) - Gefährder wie Anis Amri sind eineHerausforderung für den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, indem das Grundrecht der Meinungsfreiheit und das Prinzip derUnschuldsvermutung gelten und jedem Verdächtigen die individuelleSchuld nachgewiesen werden muss. Nur in autokratischen Regimen undDiktaturen werden diese Grundprinzipien des Rechts mit Füßen getretenund Menschen ihrer bloßen Gesinnung wegen verurteilt, was derDenunziation Tür und Tor öffnet. Umso wichtiger ist es, dass derStaat ganz am Anfang, bei der Einreise, mit allen zur Verfügungstehenden Mitteln kontrolliert und überwacht, wer ins Land kommenwill.Pressekontakt:Badische Neueste NachrichtenKlaus GaßnerTelefon: +49 (0721) 789-0redaktion.leitung@bnn.deOriginal-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell