Badische Neueste Nachrichten: zu Doping Russland Kommentar von Tobias Roth

Was für ein Paukenschlag. Doch das Dementi kamrasch. Von staatlich gedecktem Doping, systematischen Betrügereienund Vertuschungen will Russlands Sportpolitik auch weiterhin nichtshören - trotz erdrückender Beweislast. Moskau steht am Doping-Prangerund die Sportwelt zeigt mit dem Finger auf das Riesenreich. Dochdabei spielt auch eine Menge Scheinheiligkeit mit. Vielleicht mag dasAusmaß des russischen Dopings beispiellos sein, das System derVertuschung und der mangelhafte Aufklärungswille sind es gewissnicht. Gerade Sport und Politik in Deutschland haben sich imAnti-Doping-Kampf noch nie mit Ruhm bekleckert.