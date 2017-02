Badische Neueste Nachrichten: Der Anti-Trump - Kommentar von Martin Ferber

Karlsruhe (ots) - In einer Zeit der Unvernunft ist er eine Stimmeder Vernunft, in einer Phase, in der Hass, Verleumdung und Verachtungfür die etablierten Kräfte dominieren, tritt er rational, besonnenund ausgleichend auf. Er ist ein Diplomat, der auf die Kraft desArguments setzt, sich der Kooperation verpflichtet fühlt, nicht derKonfrontation.Pressekontakt:Badische Neueste NachrichtenKlaus GaßnerTelefon: +49 (0721) 789-0redaktion.leitung@bnn.deOriginal-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell