Bades Huk setzt mit Westwing auf Innenausstattung vom Online-Experten (FOTO)

Hohen Wieschendorf (ots) -Das Möblierungskonzept für das neue Ferienimmobilienprojekt Bades Huk in HohenWieschendorf an der Ostsee ist maßgeschneidert vom Online Interieur-ExpertenWestwing. Damit setzt das neue Resort auf eine Inneneinrichtung, die nicht nurein höchstes Maß an Wohlbefinden für Feriengäste verspricht, sondern auch fürImmobilieneigentümer einen klaren Mehrwert in der Wertschöpfung bietet. Dennneben der einzigartigen Lage ist die hochwertige Innenausstattung mitMarkenpartnern ein wichtiges Merkmal für die Rentabilität einer Ferienimmobilie.Bades Huk, das neue Feriendomizil an der mecklenburgischen Ostseeküste, rücktdas Thema Inneneinrichtung in den Fokus. Diese ist bei einer Ferienwohnung alsKapitalanlage ebenso entscheidend wie die Außenarchitektur. Neben deraußergewöhnlichen Lage, punktete das Immobilienprojekt des Unternehmens SOINIASSET vor allem durch seinen ganzheitlichen Ansatz. "Wir setzen bei Bades Huknicht nur auf die Lage, sondern bieten ein Full-Service-Konzept, das Feriengästeund Immobilienkäufer gleichermaßen anspricht", erläutert CEO Oliver Soini. Nebeneinem Wellnessbereich direkt vor Ort, wird Urlaubern ein umfassendesFreizeitprogramm und gastronomisches Angebot in der Umgebung geboten. Diehochwertige Gestaltung der 77 Einheiten durch eine einheitlichen Designlinieunterstreicht den besonderen Anspruch dieses Immobilienprojekts.Wer nach Bades Huk kommt, findet Entschleunigung, Sinnlichkeit undAuthentizität. Eine entspannte Atmosphäre und ein von Natürlichkeit geprägtesAmbiente unterstreichen den Wohlfühlfaktor der Ferienimmobilien. Eigentümerkönnen aus verschiedenen Produkt-Linien eine persönliche Auswahl für dasInterieur treffen. Alle Ferienapartments werden komplett möbliert undeingerichtet übergeben. Dass die Wahl für die Innenausstattung auf den OnlineInterieur-Experten Westwing gefallen ist, war kein Zufall: "Westwing steht fürhöchsten Anspruch an das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden und istgleichzeitig für seine Stärken im Bereich Qualität und inspirierende Designsbekannt", erklärt Hamid M. Farahmand, Geschäftsführender Gesellschafter vonClavis International, die Entscheidung. Als Spezialist für Ferienimmobilien mitResort Konzept hat das Hamburger Unternehmen das Full-Service-Konzept für dasneue Ostsee Domizil aufgesetzt. "Mit unserer Auswahl an hochwertigenMarkenpartnern können wir sowohl Gästen als auch Eigentümern das Höchstmaß anKomfort und Wohlbefinden bieten, das wir uns für Bades Huk gesetzt haben",verspricht Farahmand. So sind beispielsweise die Küchen mit Hausgeräten derFirma Miele ausgestattet. Die offene Küche ist durch ein speziellesSideboard-Design optisch vollkommen in den Wohnraum integriert und lädt zumgemeinsamen Kochen und Genießen ein. "Miele liefert nicht nur hochwertigeQualität und den aktuellen Stand der Technik, sondern auch dieNutzerfreundlichkeit, die Kochen in den Ferienapartments von Bades Huk zumVergnügen macht", freut sich Farahmand.Über Bades HukMeeresluft, Strand, Ruhe und Natur - das, und vieles mehr, ist Bades Huk. InHohen Wieschendorf an der mecklenburgischen Ostseeküste entsteht einImmobilienprojekt der Mehrwerte. Bis Mitte 2021 werden hier 77 Apartments inprivilegierter Strand-Lage inmitten schönster Küstenlandschaft und verankert indem Vogel- und Naturschutzgebiet realisiert. Das ganzheitliche Immobilienkonzeptkombiniert komfortables Wohnen und ein erstklassiges Service- undFreizeitkonzept zusammen mit umfassenden Residential Services. So fällt Gästenwie auch Eigentümern das Abschalten ganz leicht. Weitere Informationen zumProjekt Bades Huk: www.badeshuk.deFür Rückfragen wenden Sie sich bitte an:PressekontaktFCR MediaSilva EddicksKleine Reichenstraße 120457 HamburgE-Mail: Silva.Eddicks@fcrmedia.deTel.: 040 - 350 177 111