Badenova weist Angriffe auf Konzessionsvergaben und kommunale Beteiligungen zurück

Freiburg (ots) - Die badenova AG & Co. KG sieht sich derzeit mitjuristischen Angriffen und diskreditierenden Vorwürfen konfrontiert,die offenbar instrumentalisiert werden sollen, um kommunaleBeteiligungsmodelle bei der Energieversorgung und erfolgreicheVergabeverfahren in Frage zu stellen. badenova weist diese Vorwürfeentschieden zurück.In zwei aktuell laufenden Verfahren versucht ein unterlegenerWettbewerber über den juristischen Weg, die Gründung von Stadtwerkenmit den Kommunen Lörrach und Weil am Rhein gemeinsam mit der badenovaTochtergesellschaft bnNetze zu attackieren. bnNetze hat dasPartner-Auswahlverfahren mit überzeugenden Angeboten gewonnen.Grundsätzlich ist eine solche Nachprüfung absolut legitim und imRahmen eines transparenten und fairen Wettbewerbs zu begrüßen.badenova wehrt sich jedoch entschieden gegen den Versuch, badenovaund bnNetze im Rahmen dieser Nachprüfung durch haltlose Vorwürfeeines nicht wettbewerbskonformen Verhaltens zu diskreditieren. Indiesem Zusammenhang wurde innerhalb der Nachprüfung durch einenunterlegenen Wettbewerber auch eine Untersuchung derEnergiekartellbehörde thematisiert. Dabei steht der Vorwurf im Raum,dass das kompas-Beteiligungsmodell Vergabeentscheidungen unzulässigbeeinflussen könnte. Diesen Vorwurf weist badenova zurück. In denzurückliegenden fünf Jahren hat die badenova-Tochter bnNetze in derRegion insgesamt 49 Konzessionen gewonnen, davon hielten 25 Kommunenkeine Kompas-Beteiligung. Bei sechs Konzessionsvergaben haben sichaußerdem Kommunen, die über das Kompas-Modell beteiligt waren, füreinen Wettbewerber entschieden. badenova sieht insofern keinerleiZusammenhang zwischen dem kompas-Beteiligungsmodell undKonzessionsvergaben."Wir haben uns in jedem dieser 49 Verfahren im Wettbewerb mitüberzeugenden Angeboten durchgesetzt. Anderslautende Vorwürfe sindabsolut haltlos", so Dr. Thorsten Radensleben, Vorstandsvorsitzenderder badenova AG & Co. KG. Radensleben: "Ein Angriff auf daskompas-Modell attackiert grundsätzlich kommunale Beteiligungsmodelle,Vergaben an Stadtwerke und die Selbstbestimmung der Kommunen bei derEnergieversorgung. Das halten wir für nicht akzeptabel. Uns geht esum einen fairen Wettbewerb, in dem sich der bessere Anbieterdurchsetzt."kompas steht für erfolgreiche kommunale Beteiligung - NeuesBeteiligungsmodell geplantMit dem kompas-Modell beteiligt badenova die Kommunen, ermöglichtihnen Mitwirkung und Mitsprache an der Zukunft der Energieversorgung.Das kompas-Modell ist 2008 auf Initiative und unter Beteiligung derKommunen entwickelt worden. Dabei folgt kompas der Grundidee einesgroßen regionalen Stadtwerks, das in eine nachhaltigeEnergieversorgung investiert und zugleich den beteiligten Kommunenplanbare Erträge gewährleistet. Im regionalen Schulterschluss mit denGemeinden hat badenova die Energiewende zu einem Erfolg für dieRegion gemacht. Die kommunalen Partner sind am Gesamtunternehmenbeteiligt, entscheiden als Eigentümer mit und profitieren an allenWertschöpfungsstufen des Unternehmens. Insgesamt 81 Kommunen habensich über das Modell an der badenova als Gesellschafter beteiligt undhalten über das Modell einen Anteil von 2,97 %. In 2016 und 2017haben die kompas- Gesellschafterkommunen jeweils eine Rendite von 6,9% auf das eingesetzte Kapital erzielt.Regierungspräsidium, Verwaltungshochschule Kehl, dasInnenministerium und die Landratsämter als Aufsichtsbehörden derKommunen haben das Modell geprüft und bestätigt. Sollte dieKartellbehörde weitere Änderungen fordern, ist badenova bereit,einvernehmlich nach einer gemeinsamen Lösung suchen. Radensleben: "Dawir vom Erfolg des Beteiligungsmodells für Kommunen und badenovaüberzeugt sind, wollen wir ein geeignetes Nachfolgeprogramminitiieren."Pressekontakt:badenova AG & Co. KGUnternehmenskommunikationDr. Roland WeisTullastraße 6179108 Freiburg i. Br.Fon: 0761/ 279-3044Fax: 0761/ 279- 3043Roland.weis@badenova.dewww.badenova.deOriginal-Content von: badenova AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell