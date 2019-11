Baden-württembergisches Parlament misst mit zweierlei Maß: Ordnungsruf gegen Daniel Rottmann MdL wird nicht revidiert

Stuttgart (ots) - Mit Schreiben vom gestrigen 5. November 2019 anLandtagspräsidentin Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen) erhob derAfD-Landtagsabgeordnete Daniel Rottmann Einspruch nach §93 der Geschäftsordnunggegen den am 17. Oktober 2019 gegen ihn verhängten Ordnungsruf mit der Forderungnach Rücknahme der gegen ihn verhängten Verwarnung. In der Plenardebattebezeichnete Daniel Rottmann als AfD-Landtagsabgeordneter den Abgeordneten vonBündnis 90/Die Grünen, Hans-Ulrich Sckerl, als "Antisemiten", nachdem dieser die"Juden in der AfD" (JAfD) diffamiert hatte. "Herr Sckerl hat sich denPauschalvorwurf des Zentralrats der Juden parlamentsöffentlich zu eigen gemacht,wonach die AfD eine Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland wäre. DieAfD-Landtagsfraktion und ich weisen dies und die verleumderische BehauptungSckerls, die AfD sei 'keine Partei für Juden', entschieden zurück. AlsFördermitglied der Juden in der AfD und als gewählter Abgeordneter der AfD binich nicht bereit, den hetzerischen Angriff des Abgeordneten Sckerlwiderspruchslos hinzunehmen", so Daniel Rottmann.Rede- und Meinungsfreiheit gewährleisten auch das Recht zum GegenschlagAm heutigen Vormittag beantragte der Parlamentarische Geschäftsführer derAfD-Landtagsfraktion, Anton Baron, mit einem Geschäftsordnungsantrag nach §84 imLandtag eine Abstimmung über die Rücknahme des Ordnungsrufes gegen denAbgeordneten Daniel Rottmann, die wie folgt begründet wurde: "Die Entscheidungüber den Ordnungsruf, die heute nach den Vorgaben der Geschäftsordnung ohneAussprache im Plenum erfolgen soll, ist zu wichtig, um ohne Kenntnis derRechtslage und ohne jede Stellungnahme des Betroffenen darüber zu entscheiden.Die Landesverfassung gewährleistet die Redefreiheit des Abgeordneten alsAusprägung des freien Mandates. Ordnungsmaßnahmen sind nicht das Mittel zurAusschließung bestimmter inhaltlicher Positionen - auch und gerade nichtsolcher, die von der Mehrheit der Abgeordneten des Landtags, möglicherweisesogar über die Angehörigen der die Landesregierung tragenden Fraktionenhinausgehend, nicht geteilt werden. Der Landtag ist gerade der Ort, an demMeinungsverschiedenheiten ausgetragen werden sollen; dabei sind auch Stilmittelwie Überspitzung, Polarisierung, Vereinfachung oder Polemik zulässig.Redefreiheit und Meinungsfreiheit gewährleisten auch das Recht zum Gegenschlag.Wer im öffentlichen Meinungskampf zu einem abwertenden Urteil Anlass gegebenhat, muss eine scharfe Reaktion hinnehmen. Wer austeilt, der muss aucheinstecken. Das ist verfassungsrechtlicher Standard und muss auch für denMeinungskampf im Landtag gelten. Es ist nicht die Aufgabe des Präsidiums, in dieinhaltliche Auseinandersetzung im Plenum einzugreifen. Eine Zensur durchOrdnungsruf ist daher nicht hinnehmbar!"AfD verwahrt sich gegen jeden Versuch der Einschränkung der Redefreiheit imParlamentDer Wortbeitrag des AfD-Abgeordneten Rottmann hatte einen klaren sachlichenBezug und war zwingend geboten, um den verleumderischen Angriff von Hans-UlrichSckerl (Bündnis 90/Die Grünen) im Plenum gegen die AfD und die "Juden in derAfD" zurückzuweisen. Die Grenze zur Verletzung der parlamentarischen Ordnung isterst dann erreicht, wenn die inhaltliche Auseinandersetzung komplett in denHintergrund rückt und im Vordergrund eine bloße Provokation, eine Herabwürdigunganderer - insbesondere des politischen Gegners - oder die Verletzung vonRechtsgütern Dritter steht. "Wir verwahren uns entschieden gegen jeden Versuchder Einschränkung der Redefreiheit in diesem Parlament. Die Sitzungsleitung muss- wie es auch in unserer Geschäftsordnung (§ 9 GO) steht - unparteiisch undgerecht sein, gerade wenn die AfD als größte Oppositionspartei vomPräsidentenamt ausgeschlossen ist." Weder die von der AfD-Fraktion beantragteUnterbrechung der Sitzung für 15 Minuten, damit jedes Mitglied des Landtags dieGelegenheit hat, die Begründung des Einspruchs vom AfD-Abgeordneten DanielRottmann gegen den ihm am 17. Oktober 2019 erteilten Ordnungsruf zu lesen und zudurchdenken, noch die Abstimmung über die Rücknahme des von LandtagspräsidentinMuhterem Aras erteilten Ordnungsrufes fand schließlich die erforderlicheMehrheit. Zuvor hatte der Abgeordnete Rottmann eine namentliche Abstimmungbeantragt, die er wie folgt begründete: "Alles, was mit dem Thema Antisemitismuszu tun hat, ist so wichtig, dass es wichtig ist, dass sich jeder Einzelne klarpositioniert und dies auch namentlich nachvollziehbar ist." Auch dieses Ansinnenwurde mit Verweis auf die Geschäftsordnung durch das Landtagspräsidiumverweigert.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell