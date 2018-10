Stuttgart (ots) - Als reine Polemik kategorisiert Dr. RainerPodeswa MdL, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion, denheute von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/DieGrünen) und Finanzministerin Edith Sitzmann (Bündnis 90/Die Grünen)vorgestellten Nachtragshaushalt der baden-württembergischenLandesregierung. "Die Landesregierung stellt zwei Milliarden Euro inAussicht - doch bei näherem Hinsehen erkennt man schnell, dass sienur ihre selbstverursachten Löcher stopft. Vollmundig stellenMinisterpräsident und Finanzministerin den Haushaltsplan zwar unterdie Überschrift: 'Wir tilgen sechs Milliarden Euro Schulden', dochdamit streuen sie den Menschen bestenfalls Sand in die Augen. Dererstaunte Bürger wird am Ende der Haushaltsperiode feststellen, dasswir von 47 Milliarden Euro Schulden auf dann gerade einmal 46Milliarden Euro Kreditmarktschulden heruntergekommen sind. Das sindnach meiner Rechnung keine sechs Milliarden Euro. DerNachtragshaushalt sieht hingegen über drei Milliarden Euro für dieSanierung der Infrastruktur, von Universitätskliniken oderLandesgebäuden vor - doch das ist die Grundaufgabe des Staates undkeine Schuldentilgung, wie von der Regierung deklariert! Ich haltedas für billigen Populismus!", so Dr. Podeswa.In 94 Jahren sind die Kreditmarktschulden getilgt - wenn dieWirtschaft stabil bleibtNatürlich sei es sachlich richtig, dass die Schuldenuhr des LandesBaden-Württemberg jetzt rückwärts tickt, räumt der finanzpolitischeSprecher der AfD-Fraktion ein. "Mit dem Doppelhaushalt 2018/2019hatte die Landesregierung vorgehabt, die Kreditmarktschulden in 188Jahren zu tilgen. Jetzt ist man schneller: Man braucht nur noch 94Jahre - allerdings unter der Maßgabe, dass die überschäumendeWirtschaftslage des vergangenen Jahrzehnts auch zukünftig anhält",erläutert Dr. Podeswa. So seien die 35 Millionen Euro für Wohnraumnur ein Tropfen auf dem kochend heißen Ziegelstein desImmobilienmarktes, da die Landesregierung die hohen Preise durchkomplizierte Regelungen bezüglich des Baurechts mit verursacht hat."Wir laden die Landesregierung herzlich ein, dem Gesetzentwurf derAfD-Fraktion zur Senkung der Grunderwerbsteuer zuzustimmen. Das sindnicht nur über 500 Millionen Euro für günstigeren Wohnraum, sondernauch tatsächlich Wirkungstreffer für niedrigere Preise."Konsequenter Breitbandausbau statt Finanzierung der illegalenMasseneinwanderungUnd die Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen. "DieLandesregierung hat versagt, wenn es darum geht, mehr Polizisten aufdie Straße zu bringen. Statt der zugesagten 1500 Polizisten sind bis2021 nur etwas über 200 zusätzliche Polizisten auf der Straße. Es istganz natürlich, dass durch das massive RegierungsversagenPolizei-Überstunden entstehen. Die AfD-Fraktion hatte frühzeitig vorEngpässen bei der Polizeiausbildung gewarnt. Wenn jetzt dieseÜberstunden mit fünf Millionen Euro ausbezahlt werden, werden eigeneFehler überdeckt", so Podeswa weiter. Beim Paket für die Kommunensind mehr als 340 Millionen zusätzlich für Asylbewerber veranschlagt.Diese und weitere Kosten könnten durch gesetzlich vorgeschriebeneAbschiebungen gesenkt werden, fordert die AfD-Fraktion. "Doch leiderist die Landesregierung eine Regierung der Abschiebeverhinderung.Anstatt Millionen in eine illegale Masseneinwanderung auszugebenverlangen wir einen Schritt nach vorn beim Breitbandausbau. Nur diekonsequente Schaffung von schnellem Internet kann die Zukunft desLandes garantieren. Das werden wir auch in unseren Änderungsanträgenso klarmachen", so Podeswa weiter. "Ich vermisse die Nachhaltigkeit,die die Landesregierung seit Jahren wie eine Monstranz vor sichherträgt: Nachhaltige Beschaffung, nachhaltige Wirtschaftlichkeit,nachhaltige Mobilität. Nachhaltige Haushaltsführung ist aberoffensichtlich für die Landesregierung ein Fremdwort jenseits ihresVorstellungsvermögens. Wir haben die beste Wirtschaftssituation allerZeiten, die höchsten Steuereinnahmen und den höchsten Haushalt. Undtrotzdem konnten Überschüsse von zwei Milliarden Euro nicht dafürgenutzt werden, um Kreditmarktschulden zu tilgen oder dieSteuerzahler zu entlasten, beispielsweise indem die Landesregierungnoch bestehende Kreditermächtigungen ablöst und sie zurSchuldentilgung verkauft. Das ist allerdings nicht der Fall."105 Millionen Euro sollen in nur vier Wochen verjubelt werden"Wenn ich weiterhin sehe, dass im Nachtragshaushalt noch fürdieses Jahr 105 Millionen Euro für Luftreinhaltemaßnahmen und dieVermeidung von Dieselfahrverboten angesetzt werden, dann fehlt mirjegliches Verständnis. Wir werden den Nachtragshaushaltvoraussichtlich nicht vor Anfang Dezember 2018 verabschieden. Danachbleiben noch genau vier Wochen, um 105 Millionen Euro auszugeben -das geht nur, indem man sie wortwörtlich verbrennt. Das würde aberFeinstaub erzeugen, der ja angeblich vermieden werden soll - nochdazu in der Vorweihnachtszeit! Das ist pure Polemik und Populismus,um Dieselfahrverbote aus dem Bewusstsein der Menschen auszuradieren!"Vorbehaltlose Zustimmung bekommt die Landesregierung von der AfDhingegen für ihr Programm gegen die zunehmende Polarisierung derGesellschaft, für das sie im kommenden Jahr zehn Millionen Eurobereitstellt. "Die Landesregierung hat natürlich unsere Unterstützungim Kampf gegen Links- und Rechtsextremismus und Islamismus", soPodeswa abschließend.