Baden-württembergischer AfD-Landtagsabgeordneter Lars Patrick Berg: Polizeigesetz wurde mit Eile und Druck durchgepeitscht und erweist sich als Hinkefuß

Stuttgart (ots) - Das vor rund einem Jahr von der grün-schwarzenLandesregierung durchgesetzte Polizeigesetz ist nach Ansicht von LarsPatrick Berg, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtagvon Baden-Württemberg, ein "Hinkefuß". Berg übt Kritik an der Art undWeise, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) damals Druck aufgebauthabe. Nun zeige sich, dass "noch viel Luft nach oben bei derUmsetzung" sei: "In Windeseile und unter großem Druck hatteInnenminister Strobl damals sein Polizeigesetz durch den Landtaggepeitscht. Kritik wurde beiseitegeschoben", erläutert Berg. "Nunzeigt sich, dass das Gesetz seine Wirkung verfehlt - und es stelltsich die Frage, ob die erheblichen Grundrechteeinschränkungen, dieeher einem Generalverdacht gegen die Bürger gleichkommen, wirklichnötig waren. Die Umsetzung jedenfalls wirkt wenig überzeugend!"Mangel an PolizistenDie derzeit 100 Gefährder in Baden-Württemberg könnten sich nachwie vor unbeobachtet wähnen. "Fußfesseln und Aufenthaltsverbote habensie kaum zu fürchten", so Berg. Ein unausgegorenes Gesetz könne ebenden Mangel an Polizisten nicht aufheben. Es dränge sich der Eindruckauf, Minister Strobl habe sich nur als Macher präsentieren wollen unddeshalb eine hohe Dringlichkeit vorgetäuscht.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell